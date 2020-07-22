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Депутата Верховной рады облили зелёнкой в Киеве

Депутата Верховной рады облили зелёнкой в Киеве

На депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина напали перед зданием парламента 21 июля.

По словам парламентария, несколько человек налетели на него сзади и ударили в лицо кулаком с зажатым шариком зеленки, передает iz.ru

«Есть следы удара и зафиксированный врачами ожог роговицы. К счастью, зрение уже почти восстановилось», — написал Волошин в Facebook.

Он отметил, что вместе с ним пострадал от зеленки депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко.

Нападавших было несколько, однако задержали полицейские одного. Остальные скрылись. Как пишет «Страна.ua», судя по рисунку на футболке задержанного, он националист. Называть свое имя он отказался и представился Степаном Бандерой.

По мнению Волошина, к организации нападения причастен депутат от партии экс-президента Петра Порошенко.

Депутата Верховной рады облили зелёнкой в Киеве
iz.ru
  • Сегодня, 08:35
  • DTV
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