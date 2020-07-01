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В ООН сообщили, что за 30 лет на Земле исчезли леса на территории размером с Ливию

В ООН сообщили, что за 30 лет на Земле исчезли леса на территории размером с Ливию

С 1990 по 2020 год площадь лесов в мире уменьшилась на 178 млн га, что примерно соответствует размеру Ливии. Вместе с тем, процесс обезлесения в последние годы замедлился. Эти данные привел на брифинге в Женеве старший специалист по лесному хозяйству Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) Ансси Пеккаринен, представляя доклад о лесных ресурсах на планете.

"Главный вывод доклада состоит в том, что утрата лесов продолжается, но она замедлилась, хотя этого и недостаточно", - констатировал он. На настоящий момент общемировая площадь лесов составляет 4,06 млрд га (около 31% земной суши). За последние 30 лет она сократилась на 178 млн га, причем особенно острой эксперты считают ситуацию в Африке, за которой следует Южная Америка. Больше всего лесных угодий в Европе (с учетом азиатской части России) - 25% мировых ресурсов, сообщает ТАСС.

В целом в мире за последние пять лет ежегодно исчезало по 10 млн га лесов, что несколько меньше, чем в предшествующий пятилетний период (12 млн в год), а также в течение 2005-2010 годов (16 млн). Среди стран, где леса за последние 10 лет стало меньше, эксперты назвали Бразилию, Демократическую Республику Конго и Индонезию. В то же время обратный процесс зафиксирован в Китае, Австралии и Чили. По оценкам авторов доклада, под охраной в мире находятся 726 млн га лесов, то есть 18% их общей площади. За три десятилетия она выросла на 191 млн га.

"Хотя темпы обезлесения существенно снизились за последние несколько десятилетий, они остаются источником большой обеспокоенности", - подчеркнул Пеккаринен. Нужны дополнительные усилия "для прекращения обезлесения", чтобы использовать потенциал лесов в обеспечении населения продовольствием и борьбе с бедностью, констатировал эксперт.
tass.ru
  • Сегодня, 08:37
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