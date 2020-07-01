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Школьники из России открыли остров на Новой Земле

Школьники из России открыли остров на Новой Земле

Группа школьников под руководством доцента РУДН Алексея Кучейко обнаружила ранее неизвестный остров вблизи архипелага Новая Земля. Открытие было сделано «в режиме онлайн в результате обработки спутниковых снимков», сообщило Русское географическое общество.

По данным спутникового мониторинга, остров размером 410 на 200 метров образовался 9 июля после обрушения ледяной перемычки. Она соединяла Северный остров на Новой Земле с отступающим ледником Вилькицкий Южный. Вместе с оставшимся ледяным покровом высота острова достигает 27 метров, его площадь — 5,6 гектаров, пишет 360tv.ru.

Открытие сделали восемь школьников из Санкт-Петербурга, Гатчины, Якутска, Троицка, Тулы, Венева и Дедовска. Они посвятили его памяти советского космонавта Германа Титова.

В 2016–2019 годах группа школьников уже открыла три острова острова в районе Новой Земли с помощью космических снимков.

В августе–октябре вокруг Северного острова снарядят экспедицию. В ней примут участие океанологи, геодезисты, картографы и другие ученые. Участники собираются подойти и к новому островку.
360tv.ru
  • Сегодня, 08:43
  • DTV
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