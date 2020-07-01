Об основных моментах глава минздрава рассказала в рамках прошедшего заседания президиума Правительства. Документ содержит комплекс четко сформулированных рекомендаций и требований к организации учебного процесса (организациям с постоянным пребыванием детей, организация общего и специального (коррекционного) образования, детским садам, вузам и техникумам, а также организациям дополнительного образования) в условиях сохранения рисков распространения коронавируса и иных инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
«Целью данного санитарного регламента является осуществление подготовки к работе организаций образования в условиях сохраняющейся пандемии. Данный документ направлен на установление требований, которые должны иметь практическую реализацию, и рекомендаций, соблюдение которых позволит предупредить распространение коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в организациях образования», - отметила Кристина Албул.
Напомним, работа над санитарным регламентом велась специалистами министерства и санитарно-эпидемиологической службы на протяжении нескольких месяцев. Он включает в себя десятки пунктов, начиная от обязательной термометрии при входе в здание (школы или детского сада) и заканчивая позициями по частоте санитарной обработки в классах или группах, обеспечению питания и многое другое.
«Крайне важный вопрос, связанный с подготовкой к новому учебному году. Понятно, что начинать мы его будем в непростых условиях – в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. И делать это необходимо с особой осторожностью, - подытожил Глава Правительства. - Документ не простой и затратный с финансовой точки зрения. Но, тем не менее, на данный момент позиции по нему отработаны и сверены».
Члены президиума единогласно проголосовали за принятие санитарного регламента. gov-pmr.org