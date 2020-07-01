Dnestr.TV

 
0

В Правительстве представили санитарный регламент по организации работы учебных заведений

В Правительстве представили санитарный регламент по организации работы учебных заведений

Об основных моментах глава минздрава рассказала в рамках прошедшего заседания президиума Правительства. Документ содержит комплекс четко сформулированных рекомендаций и требований к организации учебного процесса (организациям с постоянным пребыванием детей, организация общего и специального (коррекционного) образования, детским садам, вузам и техникумам, а также организациям дополнительного образования) в условиях сохранения рисков распространения коронавируса и иных инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

«Целью данного санитарного регламента является осуществление подготовки к работе организаций образования в условиях сохраняющейся пандемии. Данный документ направлен на установление требований, которые должны иметь практическую реализацию, и рекомендаций, соблюдение которых позволит предупредить распространение коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в организациях образования», - отметила Кристина Албул.

Напомним, работа над санитарным регламентом велась специалистами министерства и санитарно-эпидемиологической службы на протяжении нескольких месяцев. Он включает в себя десятки пунктов, начиная от обязательной термометрии при входе в здание (школы или детского сада) и заканчивая позициями по частоте санитарной обработки в классах или группах, обеспечению питания и многое другое.

«Крайне важный вопрос, связанный с подготовкой к новому учебному году. Понятно, что начинать мы его будем в непростых условиях – в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. И делать это необходимо с особой осторожностью, - подытожил Глава Правительства. - Документ не простой и затратный с финансовой точки зрения. Но, тем не менее, на данный момент позиции по нему отработаны и сверены».

Члены президиума единогласно проголосовали за принятие санитарного регламента.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 17:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна