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В Гиске почтили память защитников Приднестровья, погибших в районе Молочной кухни

В Гиске почтили память защитников Приднестровья, погибших в районе Молочной кухни

2 июля в селе скорбная дата. В 1992-м в этот день здесь были зверски измучены и убиты пятеро жителей села.

Сегодня состоялось возложение цветов с участием руководства сельсовета, депутатов, командира Гисковской роты ополченцев, сообщает пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.

В Гиске почтили память защитников Приднестровья, погибших в районе Молочной кухни «Все погибшие имели семьи. Их родные и близкие понесли невосполнимую утрату. Это большое горе для всего села - потерять таких молодых перспективных ребят. К сожалению, в этом году не получилось пригласить всех желающих для возложения. Но все равно мы не забываем своих погибших односельчан, они в наших сердцах», - рассказала глава села Олеся Хмельницкая.

В Гиске почтили память защитников Приднестровья, погибших в районе Молочной кухни
bendery-ga.org
  • Сегодня, 17:39
  • DTV
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