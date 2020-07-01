2 июля в селе скорбная дата. В 1992-м в этот день здесь были зверски измучены и убиты пятеро жителей села.
Сегодня состоялось возложение цветов с участием руководства сельсовета, депутатов, командира Гисковской роты ополченцев, сообщает пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.
В Гиске почтили память защитников Приднестровья, погибших в районе Молочной кухни «Все погибшие имели семьи. Их родные и близкие понесли невосполнимую утрату. Это большое горе для всего села - потерять таких молодых перспективных ребят. К сожалению, в этом году не получилось пригласить всех желающих для возложения. Но все равно мы не забываем своих погибших односельчан, они в наших сердцах», - рассказала глава села Олеся Хмельницкая.