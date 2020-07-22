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У крымского газового месторождения замечены корабли НАТО
Корабли НАТО проводят маневры у добывающих платформ в Черном море. Об этом свидетельствует портал Marinetraffic, который отображает местонахождение кораблей.
На снимках можно заметить два натовских фрегата, которые находятся в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно, передает gazeta.ru
По данным портала, данные фрегаты «Альваро де Базан» и «Смели» принадлежат Испании и Болгарии. Они сделали несколько крюков недалеко от Крыма.
gazeta.ru
- Сегодня, 17:42
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