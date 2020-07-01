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С нового учебного года работники образования и культуры смогут официально работать на две ставки

С нового учебного года работники образования и культуры смогут официально работать на две ставки

Учителя, воспитатели и их помощники, работники культуры смогут работать по желанию на две ставки и получать за свою работу зарплату по закону. Соответствующий законопроект депутаты Верховного Совета приняли сегодня сразу в двух чтениях, сообщает novostipmr.com ссылаясь на парламентскую пресс-службу.

Автор инициативы – депутат Вадим Левицкий. Поводом для разработки поправок послужило больше количество обращений. Особенно из сельских школ, объяснил автор.

«Сложилась ситуация, что не хватает учителей, педагогов, помощников воспитателей и воспитателей. И руководители на местах понимают, что есть нехватка кадров, берут людей на две ставки, но они не могут получить оплату полностью за свою работу», – сказал Вадим Левицкий.

Автор законодательной инициативы отметил, что в РФ такая норма тоже действует, причём не требуется разрешение Минпроса. В приднестровском варианте уточняется: работать на две ставки и получать заработную плату за них можно будет только с разрешения Министерства просвещения или УНО.

Комитет по вопросам образования дал положительное заключение на этот законопроект и рекомендовал принять его сразу в двух чтениях, чтобы в новом учебном году педагоги уже могли выбирать, как им работать.

«В системе образования используется понятие академического часа – 40 или 45 минут, это не астрономический час. Это даёт одну экономию, а вторая экономия – это то, что не все часы являются аудиторными, есть и другие. Например проверка тетрадей. То есть вполне реально выполнить две ставки. И действительно, принятие этого законопроекта решит целый ряд проблем в системе образования», – отметил председатель Комитета по образованию Михаил Бурла.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:13
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