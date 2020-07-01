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ООН призвал Армению и Азербайджан к переговорам

ООН призвал Армению и Азербайджан к переговорам

Генсек Организации объединенных наций призвал лидеров двух стран к немедленной и полной деэскалации и возобновлению переговоров.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш совершил телефонные переговоры с главами Армении и Азербайджана, во время которых призвал лидеров двух стран к мирному урегулированию пограничных споров. Об этом рассказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дуярич, передает korrespondent.net.

"Генеральный секретарь провел отдельные телефонные разговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Во время обоих разговоров генеральный секретарь выразил обеспокоенность относительно насилия вдоль армяно-азербайджанской международной границы, а также о напряженности в регионе", - сказал Дуярич.

Он отметил, что Гуттереш снова призвал к немедленной и полной деэскалации, воздержанию от провокационной риторики и возобновлению переговоров.

"Генеральный секретарь повторил нашу полную поддержку важных усилий ОБСЕ и выразил свое ожидание, что оба лидера продолжат работать над достижением мирного решения затянувшегося конфликта по Нагорному Карабаху", - отметил спикер.

Накануне Армения заявила об атаке Азербайджана. В Баку это категорически отрицают и заявляют о перестрелке между армянскими военными.

Напомним, новое обострение армяно-азербайджанского конфликта началось 12 июля, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке общей границы, который расположен севернее спорного региона Нагорный Карабах. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузького района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Армянское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

После этого стороны обменялись угрозами совершить удары по стратегическим объектам друг друга.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:40
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