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Введение админответственности будет дисциплинировать водителей

Введение админответственности будет дисциплинировать водителей

Порядка 25% ДТП в республике происходят из-за разговоров по телефону и переписок в мессенджерах за рулем. Такова статистика последних лет. Запрет на использование телефона прописан с 2017 года в Правилах дорожного движения ПМР. Чтобы водители не пренебрегали им, депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева и Виталий Калин предложили скорректировать нормы Кодекса об административных правонарушениях и ввести админответственность за использование телефона. Если нужно ответить на звонок – необходимо использовать Bluetooth-гарнитуру или включить громкую связь.

«Законопроект направлен на снижение аварийности на дорогах. Большое количество ДТП происходит из-за разговоров по телефону во время движения», – отметила вице-спикер парламента, глава комитета по законодательству Галина Антюфеева.

Авторы поправок к КоАПу считают: введение админответственности будет дисциплинировать водителей. За первое правонарушение штраф – 5 РУ МЗП (92 рубля), а за повторное – 30 РУ МЗП (552 рубля). Совершение правонарушения не будет устанавливаться посредством видеокамер системы «Безопасный город». Факт использования телефона будет фиксировать инспектор ГАИ при участии свидетелей, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«Данная инициатива направлена на то, чтобы создать более безопасные условия для пешеходов и, самое главное, для тех же самых водителей и пассажиров в машинах. Если человек занят за рулем, он не сможет вовремя в экстренных ситуациях среагировать. Такие случаи были. Поэтому была принята законодательная инициатива. Машина – источник повышенной опасности. Если нужно срочно поговорить, то можно для этого остановиться. Водители должны думать о своей жизни и жизни участников дорожного движения», – подчеркнул заместитель Председателя комитета по законодательству Григорий Дьяченко.

Принятые парламентом поправки в КоАП в качестве закона направлены на подпись президенту.
vspmr.org
  • Сегодня, 07:46
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