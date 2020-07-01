В Чернобыльской зоне задержали нарушителей, которые собирали ягоды на продажу — хотя радиационный фон черники почти вдвое превышал допустимую норму, сообщили в погранслужбе Украины на странице в Facebook.
Злоумышленники успели собрать несколько больших коробок ягод общей массой почти 200 кг. Мужчин в зоне ЧАЭС обнаружил пограничный наряд отдела «Млачевка» совместно с сотрудниками полиции, передает nokta.md
Нарушителями оказались трое мужчин — жителей Ровенской области.
«Собранную чернику граждане намеревались продать. О том, что радиационный фон «урожая» почти вдвое превышал допустимую норму, собирателей не смущало», — говорится в сообщении.
Так, радиационный фон ягод иногда превышал показатель 0,5 µSv/h, при том, что допустимым является до 0,3 µSv/h.
Нужно сказать, что подобный сбор ягод в Чернобыльской зоне с целью дальнейшей продажи в разных городах практикуется нарушителями не впервые.
Ранее правоохранители задерживали сборщиков черники с десятками кг лесных ягод.