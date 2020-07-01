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Верховный Совет наметил планы на осень

Верховный Совет наметил планы на осень

По окончанию заключительного пленарного заседания весенней сессии руководство Верховного Совета в Доме официальных приёмов провело пресс-конференцию. Кроме итогов работы парламента в первом полугодии, речь зашла и о планах на будущее.

Верховный Совет ушёл на парламентские каникулы. Выйдут депутаты из отпуска в сентябре. И тут же начнётся избирательная кампания. Напомним, что на 29 ноября намечен Единый день голосования, когда должны быть выбраны новые составы представительных органов всех уровней, а также главы сельских и поселковых советов. Поэтому вполне логичным был вопрос, заданный на сегодняшней пресс-конференции, о том, не отразится ли электоральная кампания на законодательной деятельности парламента и какие наиболее важные законопроекты намерен в первую очередь рассмотреть Верховный Совет в последнюю сессию текущего созыва, пишет novostipmr.com.

«Одним из основных направлений деятельности Верховного Совета будет рассмотрение прогноза социально-экономического развития на 2021 год. Правительство должно предоставить его до 1 октября. Также мы рассмотрим концепцию бюджетной политики на будущий год, которую подготовит Центробанк. И до 15 октября мы ожидаем проект республиканского бюджета, по которому начнётся очень серьёзная работа. Времени на раскачку нет… Уверен, что профессионализм и слаженность работы Верховного Совета, Президента и Правительства приведёт к положительному результату, и мы сможем принять бюджет на 2021 год в сбалансированном виде по социально защищённым статьям… И естественно, что мы продолжим работу над теми законопроектами, которые были приняты сегодня в первом чтении», - поделился планами на ближайшее будущими спикер парламента Александр Коршунов.

Ряд важных законопроектов парламент ПМР намерен рассмотреть в области здравоохранения и социальной политики.

В частности, по словам председателя парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергея Чебана, разработан законопроект о повышении пенсий людям, имеющим большой стаж работы, но низкую заработную плату. Сюда, например, относится технический персонал медучреждений, школ и детских садов.

«Ещё один вопрос по социальной политике, по которому мы должны принять решение, связан с обращением участников боевых действий по защите Приднестровья о возможности снижения процентной ставки банковских кредитов. Есть программный документ, который внесён группой депутатов и рассчитан на три года с финансированием по 150 тысяч рублей в год на то, чтобы часть кредита выплатить за счёт бюджета. Есть предварительное положительное заключение Правительства. Надеемся, что этот механизм заработает с 2021 года», - рассказал глава профильного комитета Сергей Чебан.

К сожалению, весной не удалось, как планировалось, провести в стенах Госдумы выставку, посвящённую истории и современности Приднестровья. Но, как подчеркнул Председатель Верховного Совета, надежду на то, что она всё же пройдет в Москве, он не теряет, поэтому работа в этом направлении с российскими коллегами будет продолжена.

Что же касается первой части вопроса (насколько отразится избирательная кампания на работе Верховного Совета), то председатель парламентского Комитета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла сказал: «Избирательная кампания не должна помешать. Ведь депутаты для того и избираются, чтобы в этот период собрать дополнительные сведения о тех проблемах, которые есть, и превратить эти наработки в законы».
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:00
  • DTV
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