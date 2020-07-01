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Экологическая милиция в Бендерах инспектирует город и прилегающие сёла

Экологическая милиция в Бендерах инспектирует город и прилегающие сёла

Амброзия - опасный сорняк, вызывает у людей сильную аллергию, вплоть до астмы. Цветёт с середины лета до осени.

Не дать расцвести и пустить пыльцу – главная цель профилактических рейдов экологической милиции. Сейчас амброзия входит в стадию бутонизации.

Милиционеры обходят дворы частных секторов, посещают предприятия и организации всех форм собственности, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сегодня за час рейда амброзию нашли в палисадниках, на прилегающих территориях ООО и ИП. Правоохранителями вынесены предписания, составлены админпротоколы.

«Бороться с сорняком надо незамедлительно и методично: скашивать, вырывать с корнём, истреблять гербицидами. Штрафы за нарушения правил борьбы с опасными растениями немалые. Для частных лиц сумма почти 500 рублей», – поясняет Полина Димитрашко, начальник КЭО УВД г. Бендеры.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 14:31
  • DTV
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