Амброзия - опасный сорняк, вызывает у людей сильную аллергию, вплоть до астмы. Цветёт с середины лета до осени.
Не дать расцвести и пустить пыльцу – главная цель профилактических рейдов экологической милиции. Сейчас амброзия входит в стадию бутонизации.
Милиционеры обходят дворы частных секторов, посещают предприятия и организации всех форм собственности, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сегодня за час рейда амброзию нашли в палисадниках, на прилегающих территориях ООО и ИП. Правоохранителями вынесены предписания, составлены админпротоколы.
«Бороться с сорняком надо незамедлительно и методично: скашивать, вырывать с корнём, истреблять гербицидами. Штрафы за нарушения правил борьбы с опасными растениями немалые. Для частных лиц сумма почти 500 рублей», – поясняет Полина Димитрашко, начальник КЭО УВД г. Бендеры. mvdpmr.org