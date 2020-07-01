По информации, озвученной на заседании Оперштаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса, в двух инфекционных госпиталях республики проходят лечение 182 носителя COVID-19. 70 человек, подозреваемых в инфицировании, ожидают в условиях стационарной изоляции результатов проведения лабораторных исследований взятого у них биоматериала. За три дня, прошедших с предыдущего совещания, в Приднестровье выявлено 23 новых случая COVID-19 (проведено лабораторное исследование 637 биопроб). За этот же период 54 пациента выздоровели. Всего за время пандемии справились с болезнью 1216 человек из 1448 выявленных инфицированных (84%). На совещании говорили о том, что результаты лабораторного исследования проб действительны 72 часа. На данный момент активно задействована тираспольская лаборатория. По-прежнему биоматериал направляется и в кишиневский центр. Актуальным остаётся вопрос открытия COVID-лаборатории в Рыбнице. Президенту доложили, что помещение для ее размещения определено. Необходимые строительные работы обойдутся государству в 800 тысяч рублей, монтаж вентиляционной системы – 90 тысяч, приобретение специального оборудования – 3 миллиона рублей. Вадим Красносельский назвал эти траты необходимыми и оправданными. «Справиться с коронавирусом как таковым мы сможем не сегодня и не завтра. Надо быть готовыми к росту заболеваемости в осенний период. Об этом говорят и специалисты ВОЗ. Есть мнение, что исправить ситуацию сможет массовая вакцинация. Реализация – вопрос не одного дня и даже не одного года. Надо учиться полноценно жить в условиях коронавируса. Главное – дисциплина и самоорганизация», – подчеркнул Президент.
В ходе рабочей дискуссии отмечено, что все чаще поступают запросы от граждан, желающих протестироваться на наличие коронавируса экспресс-методом без явных к тому показаний – для собственного спокойствия и самоконтроля. Заявители готовы оплачивать данную услугу. Члены Оперштаба сошлись во мнении, что такую возможность гражданам необходимо предоставить. Таким образом, в перспективе приднестровцы смогут сделать платный тест не только в лабораторных условиях, но и пройти за свой счет процедуру экспресс-тестирования. Ответственным структурам поручено проработать соответствующий механизм, пишет пресс-служба главы государства.
Что касается так называемого бесплатного тестирования, которое массово проводится в республике, то беззатратным оно является для пациентов, но при этом достаточно накладно для государства. За три месяца использовано 50000 тестов, общая стоимость которых 250000 долларов. Прибыла очередная партия в количестве 27000 единиц. Содействие в их приобретении оказывают представители местного бизнеса, но эти средства могли бы направляться на развитие, к примеру, инфраструктуры, подчеркнул Президент. Он призвал рачительно использовать имеющиеся в наличии ресурсы. Поступающие от ведомств, учреждений и предприятий заявки на экспресс-тесты неподъемно велики. По мнению членов Оперативного штаба, экономические субъекты, в коллективах которых выявляются носители COVID-19, должны брать на себя приобретение тестов для массового тестирования персонала. Неправильно, когда одни – социально ответственные – предприниматели оплачивают проведение профилактических мероприятий за тех, кто допустил случаи инфицирования среди сотрудников; как не должно брать на себя эти расходы и государство, которое и без того несет колоссальные убытки в противостоянии пандемии, отмечалось на заседании.
Необходим значительный запас тестов к концу лета: проверить на наличие COVID-19 на бюджетной основе предстоит коллективы образовательных учреждений (в случае, если будет принято решение о запуске образовательного процесса в стандартном режиме), напомнил Вадим Красносельский. Президент подчеркнул также, что республика должна быть обеспечена антикоронавирусными медикаментами и дезинфекторами. Сегодняшних запасов при сохранении существующей тенденции распространения вируса хватит до конца текущего года, сообщила Министр здравоохранения ПМР Кристина Албул. Глава государства считает, что необходимо сформировать заказы и заключить договоры на приобретение лекарств и средств для санитарной обработки и на первый квартал будущего года.
Обсуждался на заседании и вопрос дальнейшего смягчения карантинных ограничений. Госадминистрации просят дать добро на проведение ярмарок выходного дня. СЭС поручено разработать регламент. Контроль исполнения – за главами. Они же несут ответственность за безопасность деятельности дошкольных образовательных учреждений, возобновивших прием воспитанников. Говорили сегодня и о деятельности объектов сферы торговли и услуг. Проверяющие органы фиксируют значительное число нарушений и предписывают временную приостановку работы таких объектов. Эта практика сохранится, так как не только обеспечивает безопасность клиентов, но и несет дисциплинирующую функцию, отмечалось на совещании. Руководитель Оперштаба Руслан Мова проинформировал коллег о проведенных проверках на 93 предприятиях республики. Там выявлено около полусотни нарушений.
Еще один общественный запрос на смягчение карантина – допуск детей от трех лет к посещению бассейнов. В летний период водные процедуры, активный отдых и занятие водными видами спорта имеют значительную ценность для общего оздоровления детей, считает главный санитарный врач республики Наталья Берил. По ее мнению, при соблюдении установленных требований посещение юными приднестровцами бассейнов допустимо.
Упоминали сегодня и предстоящее открытие санатория «Днестр», напомнив, что прием клиентов возможен исключительно при наличии справки о лабораторно подтвержденном отсутствии COVID-19.
Следующее заседание Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения вируса запланировано на понедельник. president.gospmr.org