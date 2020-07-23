Гражданин Украины вез из Молдовы в Одессу советскую и российскую символику, в частности ордена, а также картины с изображением президента РФ и иностранную валюту, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 23 июля.
В ведомстве рассказали, что во время проверки автомобиля гражданина Украины, возвращавшегося из Молдовы, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя и решили провести углубленный осмотр транспортного средства, передает ukraina.ru Пограничники обнаружили в багажнике машины флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой России, картины с изображением президента РФ Владимира Путина, картины с изображением военной техники "страны-агрессора", наклейки, награды, а также большую сумму денег в иностранной валюте.
Сейчас все обстоятельства выясняют с участием сотрудников Службы безопасности Украины.