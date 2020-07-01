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В Терновке полностью сгорел заброшенный частный дом

В Терновке полностью сгорел заброшенный частный дом

Накануне вечером, 22 июля, в селе Терновка по ул. Мира в нежилом доме произошёл пожар. О возгорании сообщили очевидцы, пишет novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.

Огнеборцам понадобилось около часа, чтобы локализовать пожар. Ещё час ушёл на разборку и проливку обгоревших конструкций. Площадь пожара составила 50 кв. м. Частный дом сгорел полностью.

Соседи рассказали, что в доме часто бывал мужчина без определённого места жительства. Но в этот день незадолго до происшествия на заброшенной территории видели нескольких сельских детей. Наиболее вероятной причиной пожара специалисты называют детскую шалость.

Дальнейшее разбирательство проводить будут сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
novostipmr.com
  • Сегодня, 14:41
  • DTV
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