Dnestr.TV

 
0

Примар Кишинева обещал регулярно ездить на работу на велосипеде

Примар Кишинева обещал регулярно ездить на работу на велосипеде

«Я лично собираюсь регулярно ездить на работу на велосипеде и буду призывать вице-примаров и сотрудников примэрии поступать так же». Об этом написал в четверг на своей странице в facebook примар Кишинева Ион Чебан.

«Я знаю, что и сейчас некоторые сотрудники примэрии приезжают на работу на велосипедах, поэтому во дворе примэрии, а также у входа в здание будут оборудованы велосипедные парковки», - отметил он.

Примар сообщил, что обустройство велосипедных дорожек в Кишиневе является частью Плана устойчивой городской мобильности, который в настоящее время разрабатывается на уровне муниципия, пишет point.md.

«В настоящее время мы находимся в процессе разработки Плана устойчивой городской мобильности, совместно с ПРООН в Молдове в рамках проекта Green City Lab. Так, мы работаем над привлечением специалистов, определением фондов и механизмов финансирования, а также консолидацией сообщества любителей велосипедов», - написал Чебан.

Он уточнил, что велосипедные дорожки будут расположены в первую очередь на улицах и аллеях, которые в настоящее время ремонтируются или будут отремонтированы в ближайшее время.

«В последующем мы намерены организовать и обустроить велосипедные трассы, которые соединят секторы города. Мы обустроим велосипедные дорожки на ул. 31 августа, бул. Гр. Виеру, бул. Мирча чел Бэтрын, Московском проспекте, а также совместные дорожки и для общественного транспорта по улицам А. Пушкина, Б. Бодони, А. Матеевич и на бульваре Штефана чел Маре», - рассказал градоначальник.

Point.md
  • Сегодня, 14:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна