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Граждане Молдовы могут получить гражданство России в упрощенном порядке

Граждане Молдовы могут получить гражданство России в упрощенном порядке

На гражданство можно будет подать на следующий день после приезда в Россию.

C 24 июля, вступает в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 года № 134-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Теперь полномочия по приему в российское гражданство лиц, имеющих родителя-гражданина России, проживающего в России, передаются в исключительное ведение территориальных органов МВД России при условии проживания заявителя на территории Российской Федерации. Также на упрощенное получение гражданства могут претендовать иностранцы, которые состоят в браке с гражданами России и имеют общих несовершеннолетних детей.

Кроме того, жители Молдовы, Украины, Казахстана и Белоруссии могут подавать на гражданство уже на следующий день после приезда в Россию. Теперь не нужно ждать срока пребывания на территории нашей страны, как это было раньше, достаточно получить действительный вид на жительство в РФ. Стать россиянами по упрощенной процедуре могут также все бывшие соотечественники, проживавшие на территории бывших республик СССР.

Получить гражданство в упрощенном виде смогут и те, кто закончил российские вузы и отработал год на территории страны.

Лицам без гражданства также будут предоставлять легальные документы. Таких граждан по некоторым данным на территории РФ около 5 тысяч человек. Есть среди них и те, чье проживание в России считается нежелательным. Но так как выслать их невозможно, поскольку у них нет гражданства, им будут предоставлять временные удостоверения личности сроком на год, которые затем продлеваются, что даст возможность этим людям спокойно жить и трудиться, пишет bloknot-moldova.md.

Данные изменения приняты в рамках реализации утвержденной Президентом Российской Федерации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 годы в целях демографического развития Российской Федерации, увеличения постоянной численности населения страны и привлечения иностранцев, способных успешно интегрироваться в российское общество.

Таким образом, вводятся следующие меры по упрощению приема в российское гражданство лиц, переехавших на территорию Российской Федерации, в частности:

— для всех категорий соискателей российского гражданства отменяется требование об отказе от имеющегося у них гражданства иностранного государства;.

— исключаются условия о сроке проживания в Российской Федерации и подтверждения наличия средств к существованию для лиц, приобретающих российское гражданство в упрощённом порядке;.

— сокращается с трёх лет до одного года обязательный срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации до подачи заявления о приеме в российское гражданство для лиц, получивших профессиональное образование на территории Российской Федерации после 1 июля 2002 года;.

— предоставляется право подачи заявления о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке постоянно проживающим в Российской Федерации гражданам Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины.

Еще одно нововведение - проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской Федерации, к которым данная ранее процедура не применялась. Эта мера направлена на обеспечение безопасности РФ и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности.

Документ, опубликован на официальном портале
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
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