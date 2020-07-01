Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступили с требованием к Службе безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело в отношении американских бактериологических лабораторий в стране.
Как написал парламентарий Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook, сотрудники лабораторий шпионили в пользу США и совершили диверсии, «повлекшие человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями», передает 360tv.ru По мнению депутата, управление такими исследовательскими центрами осуществлял бывший американский сенатор Ричард Лугар, экс-президент Барак Обама, а также высшие государственные лица Украины, среди которых и исполняющая какое-то время обязанности главы минздрава Ульяна Супрун.
«Глава СБ Украины и президент просто обязаны разобраться в этих вопросах, вопросах даже не национальной безопасности Украины. Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества», — заявил Кузьмин.