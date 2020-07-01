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Начались обучающие семинары для членов ТИК и ОИК

Начались обучающие семинары для членов ТИК и ОИК

С 21 июля 2020 года началась пора проведения обучающих семинаров для членов территориальных избирательных комиссий всех уровней и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва. Так, 21 и 22 июля семинары были проведены в городе Бендеры.
Обучающие мероприятия призваны подготовить членов комиссий к первому этапу работы, ознакомив с организационными и материально-техническими аспектами работы, порядком делопроизводства, необходимыми образцами документов комиссии, сообщатся на сайте ЦИК ПМР.

Отметим, обучающие встречи разделены на три этапа. Первый этап – это конец июля-начало августа, второй – конец августа и третий этап, посвященный обучению членов участковых избирательных комиссий, запланирован на октябрь 2020 года.

Семинары на втором этапе будет проводить председатель Центральной избирательной комиссии ПМР Елена Городецкая и посвящены они будут детальной проработке порядка приема документов о выдвижении и проверки сведений о кандидатах, регистрации/отказе в регистрации кандидатов и приёма агитационных материалов.

По завершении второго этапа будет проведено тестирование ТИКов и ОИКов на знание избирательного законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
cikpmr.com
  • Сегодня, 08:56
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