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Молдавский парадокс - вакансий много и зарплаты многотысячные, а работы нет

Молдавский парадокс - вакансий много и зарплаты многотысячные, а работы нет

Неужели легче за границей ухаживать за пожилыми или на стройке таскать мешки с цементом?!
Молдавский парадокс. Работодатели стонут, что некому работать. Владельцы IT-компаний, которых уже под 300 в Молдове, жалуются, что не могут найти программистов на зарплату от 1000 долларов в месяц. Руководство магазинов — нет кассиров. Фабрики ищут швей. Фермеры — сборщиков урожая на 200-300 леев в день.

Это с одной стороны. Будто баррикады между работодателем и работниками. С другой стороны — рыдания, что нет работы. Что от 7 тысяч в месяц кассиру остается половина — минус налоги, минус недостачи, и это за 12 часов работы в сутки. В регионах, такое ощущение, и вовсе ни одно предприятие не работает, а если и функционирует, то зарплата там — максимум 3000 леев за «рабский труд».

«Требуются продавцы-кассиры на 7 тысяч в месяц?! — возмущается в комментарии на страничке «Комсомолки» в Facebook Ольга Синицкая. — Чистыми на руки они получают до 5500 леев, с 8 до 23 часов работают, ещё куча проблем с начальством и покупателями! Охранники получают от 2500 до 5000 леев в месяц. Нет швей? Так посидите 8-10 часов за машинкой, кривой уйдёте домой, но с 4000-5000 леями. Няни и повара в детсадах получали 2500-3500 леев, пока были открыты, и получали по шапке от всех инстанций и заведующих».

Еще один аргумент недовольных предложениями на рынке труда: 5000 леев в месяц — это не деньги. Да, это мало. Но выжить можно. И все-таки наш народ считает, что лучше гнуть спину за границей. За тяжелую работу платят не 5000 леев в месяц, там можно обогатиться. Так ли?!

Simona Shnaider из Австрии рассказывает: «Даже если человек получает зарплату 2 тысячи евро в месяц и выше, нужно учесть две вещи : 1) налог (приличный такой процент от зарплаты), 2) соц страхование (очень немаленький процент). И в итоге от 2000 автоматически остается 1500.

В среднем за полный рабочий день (у нас 40 часов в неделю) человек получает 1600 евро, а это 1285 чистыми.

Да, по сравнению с Молдовой тут классные зарплаты, не спорю. Но опять же, тут все в несколько раз дороже: продукты, общественный транспорт — не 2 лея, оплата за квартиру, коммунальные и тд (это только неотъемлемые траты)».

Это вечный спор — недовольных работодателей и возмущенных работников. Только почему-то за границей они ругают друг друга. У нас — правительство, СМИ, еще и орут: «Дайте нам работу!» Берите!

kp.md
  • Сегодня, 08:59
  • DTV
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