Для удобства граждан в подразделениях МРЭО действует электронная запись. Для проведения регистрационных действий по постановке на учёт транспортного средства или снятию его с учёта человеку предварительно необходимо позвонить по номеру телефона «123» и указать свои данные. Заявку можно оформить также онлайн в «Личном кабинете» на сайте МВД ПМР.
Оператор укажет дату и время, когда надо будет прийти в МРЭО с соответствующими документами для получения госуслуги.
В назначенный день необходимо прибыть в регистрационно-экзаменационное подразделение и представить инспектору транспортное средство для осмотра и сверки его идентификационных номеров. С актом осмотра, составленным сотрудником МРЭО, нужно обратиться в регистрационную группу, представив оригиналы документов, сообщается на сайте МВД ПМР.
Далее инспектор назначит время (в срок не более 2-х часов после подачи документов), когда можно получить результат оказанной госуслуги.
Чтобы зарегистрироваться в «Личном кабинете» нужно прийти с паспортом в Информационный центр МВД по адресу: г. Тирасполь, ул. Розы Люксембург, д. 66-Б. Время работы – с 8:30 до 17:30. В других городах необходимо обратиться в зональные отделения информации территориальных органов внутренних дел. Их адреса и телефоны можно найти на сайте МВД ПМР в разделе – «Личный кабинет».
Регистрация в «Личном кабинете» даёт возможность получать уведомления о штрафах, а также оплачивать их онлайн со скидкой 10%.
Электронная запись на госуслуги, оказываемые подразделениями МРЭО, действует по всей республике. Это нововведение позволяет избежать очередей, делает работу регистрационно-экзаменационных отделений более прозрачной и исключает любую коррупционную составляющую.
График работы подразделений РРЭО по всей республике единый: вторник – пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 16:00.
Сотрудники принимают граждан при строгом соблюдении карантинных мер. На входе измеряют температуру, дезинфицируют руки. Маски обязательны. mvdpmr.org