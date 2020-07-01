В период с 17 по 23 июля на территории республики зарегистрировано 223 заявлений и сообщений о преступлениях. По 189 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано: 40 краж (23 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 15 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам), пишет пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД были разысканы шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Одного разыскиваемого данной категории задержали представители подразделений УпВМ МВД ПМР. Они же выявили семь госдолжников.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1215 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 34 пьяных водителя.
С 17 по 23 июля на территории Приднестровья зарегистрировано восемь пожаров. Из них: по два – в г. Бендеры и с. Тернова, по одному – в сёлах Парканы, Красногорка, Ульма и Большой Молокиш. Погибших и пострадавших нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 20 административных протоколов. mvdpmr.org