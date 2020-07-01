Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 17 по 23 июля на территории республики зарегистрировано 223 заявлений и сообщений о преступлениях. По 189 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: 40 краж (23 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 15 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам), пишет пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД были разысканы шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Одного разыскиваемого данной категории задержали представители подразделений УпВМ МВД ПМР. Они же выявили семь госдолжников.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1215 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 34 пьяных водителя.

С 17 по 23 июля на территории Приднестровья зарегистрировано восемь пожаров. Из них: по два – в г. Бендеры и с. Тернова, по одному – в сёлах Парканы, Красногорка, Ульма и Большой Молокиш. Погибших и пострадавших нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 20 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 17:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна