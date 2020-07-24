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Суд в Москве заочно арестовал Ренато Усатого
Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Алексей Криворучко, передает ria.ru
Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.
ria.ru
- Сегодня, 17:55
- DTV
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