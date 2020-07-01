Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 – министр внутренних дел ПМР Руслан Мова ответил на вопросы журналиста Комсомольской правды в РМ. Леонид Рябков прибыл в Приднестровье, чтобы узнать о том, как в нашем государстве ведётся борьба с новым вирусом.
Руслан Мова по крупицам восстановил хронологию борьбы с COVID в ПМР. Рассказал о том, с чем пришлось столкнуться в самом начале этого нелёгкого пути и о том, как без чьей-либо помощи удалось прийти к снижению уровня заболеваемости и хорошим показателям соотношения инфицированных и тех, кто смог победить болезнь. Всё это при том, что соседняя Молдова пользовалась любой возможностью поставить «подножку». В качестве примера руководитель привёл проблему импорта медикаментов в Приднестровье, передает mvdpmr.org.
Работа на опережение, введение чрезвычайного положения, закрытие госграниц, открытие карантинных госпиталей, Кризисного центра и коронавирусных лабораторий, разработка и собственное производство герметичных костюмов для медработников и других индивидуальных средств защиты… Искать пути решения, а затем и действовать приходилось буквально с колёс, чтобы не дать COVID-19 распространиться до критичных уровней. Как известно, сложности закаляют. Приднестровье их восприняло, как возможность для роста и развития.
«У нас есть формула лечения. Сколько бы людей ни заболело, у нас есть возможность их вылечить в том случае, если они обратятся за медицинской помощью вовремя. Мы благодарны медработникам за то, что они взяли на себя этот груз ответственности, и мы делаем всё, чтобы обеспечить их всем необходимым для борьбы с COVID-19», – подчеркнул руководитель Оперштаба.
Леонид Рябков задал вопрос касаемо того, как скоро Приднестровье снимет все ранее введённые COVID-ограничения. Руслан Мова его заверил, что едва ни единственное ограничение на сегодня в ПМР – это запрет на свободное перемещение через границу. «Подавляющее большинство случаев инфицирования – это импорт вируса из Республики Молдова. Если бы в соседнем государстве были нулевые COVID-показатели, никто бы не выставлял карантинных постов и не ограничивал наших граждан в выезде. Но пока, увы, это не так», – констатировал Руслан Мова. mvdpmr.org