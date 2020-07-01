Dnestr.TV

 
0

В Одессе из зоопарка сбежали гамадрилы

В Одессе из зоопарка сбежали гамадрилы

Трех гамадрилов искали пожарные и полиция. Для поимки использовали транквилизатор, но животным сразу же ввели антидот, и они в порядке.
Из зоопарка в Одессе сбежали три плащеносных павиана (гамадрила). Об этом пишет Думская в пятницу, 24 июля.

По словам директора учреждения Игоря Белякова, одного из "беглецов" сразу поймали, другой бегал по территории зоопарка, а третий переместился на территорию трамвайного депо.

Искали и ловили гамадрилов сотрудники полиции и спасатели. Всех обезьян поймали, никто не пострадал. Для поимки использовался транквилизатор. Животным сразу же был введен антидот, и они чувствуют себя хорошо, сообщает korrespondent.net.

Как стало известно, что сбежал вожак-самец, молодой самец и самка. Вожака поймали первым. Юноша бегал по территории депо, а самка пряталась в зоопарке.


korrespondent.net
  • Сегодня, 18:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна