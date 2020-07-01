Трех гамадрилов искали пожарные и полиция. Для поимки использовали транквилизатор, но животным сразу же ввели антидот, и они в порядке. Из зоопарка в Одессе сбежали три плащеносных павиана (гамадрила). Об этом пишет Думская в пятницу, 24 июля.
По словам директора учреждения Игоря Белякова, одного из "беглецов" сразу поймали, другой бегал по территории зоопарка, а третий переместился на территорию трамвайного депо.
Искали и ловили гамадрилов сотрудники полиции и спасатели. Всех обезьян поймали, никто не пострадал. Для поимки использовался транквилизатор. Животным сразу же был введен антидот, и они чувствуют себя хорошо, сообщает korrespondent.net.
Как стало известно, что сбежал вожак-самец, молодой самец и самка. Вожака поймали первым. Юноша бегал по территории депо, а самка пряталась в зоопарке.