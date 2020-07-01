Накануне председатель Правительства Александр Мартынов совместно с министром здравоохранения Кристиной Албул оценили ход ремонтных работ в детской поликлинике по улице Калинина в Бендерах.
Напомним, что первая инспекция состоялась в июне. На тот момент практически завершились строительные работы на третьем этаже, подрядная организация начала устанавливать окна, сообщает novostipmr.com.
«За полтора месяца мы очистили стены на первом и втором этажах, кое-где снесли перегородки и выровняли стены. По всему трехэтажному зданию демонтировали старые окна и установили новые», - рассказал директор ООО «Азтехстрой» Намизад Бакиров.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, в прошлый визит премьер-министр дал поручение решить вопрос по обеззараживанию воздуха в медучреждении. Главный врач Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи Наталья Спиваченко отметила, что в поликлинике будут установлены рециркуляторы.
«Можно с гордостью отметить, что в этой поликлинике будет эксклюзивное решение по рециркуляторам. Схема их расположения с учетом технических требований данного оборудования, специфики объекта, его площади разработана в России, институтом при заводе-изготовителе. Они нам уже направили в электронном варианте проработанный план», - сказала Наталья Спиваченко.
Также главврач рассказала, что благодаря расширению площади в поликлинике появится раздевалка для медработников. Кроме этого, в палатах, где будут делать капельницы и уколы, установят телевизоры.
Комиссия также посетила поликлинику в микрорайоне Шёлковом. Рассматривается вариант включения данного объекта в программу Фонда капвложений. Решение будет принято после изучения сметной документации и данных по количеству обслуживаемого населения. novostipmr.com