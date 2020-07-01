В ближайшее время в Приднестровье поступят российские надбавки для пенсионеров. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Президента ПМР Денис Подгорный. По его словам, задержка транша связана с пандемией коронавируса, пишет novostipmr.com.
«Работа по данному гуманитарному траншу ведётся и Президентом Приднестровья, и председателем Верховного Совета, и премьер-министром в части продвижения этого вопроса, в части финансирования и чтобы данный проект не закрывался. Уверен, что Российская Федерация, несмотря на санкции, на экономический кризис, изыщет возможность и продолжит данный гуманитарный проект», - заверил председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Напомним: в Приднестровье российскую надбавку пенсионеры получают с 2008 года. Размер месячной выплаты 150 рублей. novostipmr.com