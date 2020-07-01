Россия возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией сразу и на регулярной, и на чартерной основе. Это следует из сообщения Росавиации.
"Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе", - сообщили в агентстве воздушного транспорта.
В Росавиации также добавили, что введенные ранее ограничения на число прибывающих в Москву и другие регионы РФ пассажиров отменены, пишет ТАСС.
При этом для предупреждения распространения коронавирусной инфекции российские и иностранные авиаперевозчики, а также пассажиры обязаны соблюдать методические указания по организации работы аэропортов и авиаперевозчиков при поэтапном выходе из режима ограничительных мер, которые были разработаны Росавиацией совместно с Роспотребнадзором.
Отказ в перелете в РФ
Российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без документа, подтверждающего отсутствие коронавируса, говорится в телеграмме Росавиации, которая была разослана в пятницу аэропортам и авиакомпаниям (копия есть у ТАСС) в преддверии частичного открытия международного авиасообщения.
Россия с августа начнет снимать введенные в конце марта ограничения на международные полеты. Вылететь из РФ с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат.
"В частности, все иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ: могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-2019 (по решению авиакомпании-перевозчика)", - говорится в телеграмме.
Анкеты для прибывающих пассажиров
Иностранным гражданам следует предоставлять результаты анализа, сделанного "не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ". "В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования, [иностранцы] обязаны пройти лабораторное обследование на территории РФ методом ПЦР в течение трех календарных дней", - уточняется в телеграмме.
Кроме того, им требуется по прилете заполнить анкеты на русском или английском языке.
При этом граждане России, прибывающие из-за рубежа, должны будут при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и разместить там данные о пройденном тестировании на коронавирус.
"Российские граждане, прибывающие из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале Госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус", - говорится в телеграмме. При этом россияне также должны будут заполнить анкету.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию. Голикова уточнила, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности. tass.ru