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На Украине предлагают сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО

На Украине предлагают сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил в Facebook о новой услуге ведомства — возможности приобрести подарочные сертификаты на пользование платными камерами в следственных изоляторах.

Ранее Малюська предложил в качестве эксперимента в некоторых СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. В следующем году будет принято решение, стоит ли закрепить такую возможность на законодательном уровне. Первые "комфортные" камеры появились в Киеве в начале мая, передает ria.ru
"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу. Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", — написал он.

По словам главы Минюста, приобрести такой подарок можно онлайн на официальном сайте министерства, при покупке потребуется выбрать конкретный следственный изолятор, количество дней заключения и оплатить услугу.

"Распечатайте сертификат и квитанцию, которые поступят вам на электронную почту. Подарок готов! Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты — точно наш эксклюзив! Помните, сертификат действует только в течение шести месяцев после покупки", — добавил он.

По словам главы Минюста, приобрести такой подарок можно онлайн на официальном сайте министерства, при покупке потребуется выбрать конкретный следственный изолятор, количество дней заключения и оплатить услугу.

"Распечатайте сертификат и квитанцию, которые поступят вам на электронную почту. Подарок готов! Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты — точно наш эксклюзив! Помните, сертификат действует только в течение шести месяцев после покупки", — добавил он.

Также Малюська отметил, что если в течение указанного срока сертификатом не воспользуются, средства передадут в качестве благотворительной помощи следственному изолятору.

В заключение министр добавил, что, несмотря на шуточный тон поста, сам сервис является настоящим.

ria.ru
  • Сегодня, 10:15
  • DTV
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