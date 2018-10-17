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Более 1 300 абитуриентов рекомендованы к зачислению на бюджет в ПГУ

Более 1 300 абитуриентов рекомендованы к зачислению на бюджет в ПГУ

В Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко подвели итоги основного набора. В этом году более чем 1 300 абитуриентов рекомендованы к зачислению на бюджетную основу. По программам бакалавриата будут обучаться около 940 студентов, на магистратуре свыше 300, специалитете – более 150 человек. Всего в этом году больше 3 тыс. ребят подали заявления на обучение в ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

Самыми первыми без экзаменов в вуз поступили около 250 медалистов и 60 краснодипломников. Вступительные испытания не пришлось сдавать и тем, кто захотел обучаться на договорной основе. Таких абитуриентов около тысячи. К ним, по словам ректора ПГУ Степана Берила, могут прибавиться ещё 700 человек. Это те абитуриенты, которые участвовали в общем конкурсе, но не смогли набрать достаточное количество баллов для поступления на бюджет, сообщает novostipmr.com.

Также Степан Берил рассказал о том, что в этом году в университете впервые сразу по 14 специальностям возник конкурс на бюджет среди медалистов: от 2,5 до 5,4 человек на место. Среди них больше всего юридических и экономических специальностей.

«Кроме того, у нас, как и обычно, в среднем хороший набор на факультет педагогики и психологии. В этом году рекордно высокий спрос на специальности факультета физической культуры и спорта», - рассказал Степан Берил.

Всего в 2020-2021 учебном году вуз готов обучать за счёт государства 1 463 студента. Поступить на вакантные бюджетные места можно будет в рамках дополнительного набора. Документы абитуриенты смогут подать лично либо отправить в электронном виде в приёмную комиссию ПГУ с 6 по 21 августа.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
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