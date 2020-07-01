"Шериф" обыграл "Милсами" со счётом 1:0 в последнем матче пятого тура Национального дивизиона. Единственный гол забил с пенальти Кастанеда.
Руководство „Милсами” раскритиковало решение арбитра Андрея Брегуцы о назначении пенальти, принятое на 43-й минуте, передает ipn.md
„В прошлой игре, со „Сфынтул Георге”, боковой крикнул главному арбитру, что был пенальти. Сегодня боковой арбитр видел, что игры рукой не было, но говорит, что не имеет права подсказывать основному арбитру. Извините, у нас что, правила меняются каждый день?”, - выразил недоумение наставник „Милсами” Сергей Дубровин.
В другом матче тура „Сфынтул Георге” обыграл „Динамо-Авто” со счётом 1:0. Единственный гол на 17-й минуте забил Максим Юрку.