Молдавский фильм «Продкомиссар» включен в программу международного фестиваля "Фишфабрик Онлайн", пишет bloknot-moldova.md.
– В Екатеринбурге Центр современной драматургии проводит онлайн-фестиваль. Фильм «Продкомиссар» включен в программу. Для нашей команды из Молдовы большая честь поучаствовать в данном фестивале. Обязательно следите за программой фестиваля. Там много интересного! – написал в соцсетях один из создателей ленты актер театра «С улицы Роз» Яков Грибиненко.
Подробнее о фильме «Продкомиссар»
Короткий, мало кем читаемый сегодня рассказ великого Шолохова «Продкомиссар». А, поди ж ты, стал основой для одноименной талантливой, добротно сделанной короткометражки совместной молдавско-российской команды кинематографистов-любителей!
Интересно было посмотреть, в первую очередь потому, что, оказывается, в Молдове снова делают художественное кино. Во-вторых, интерес вызвал выбранный материал, для нынешнего времени весьма неоднозначный, к Молдове территориальной отношения не имеющий.
Гражданская война, русский юг бывшей Российской империи, молодого красноармейца, выходца из этих мест, назначают главным по сбору продовольствия для армии. Бунт, его зачинщик – отец героя, кулак. За бунт – расстрел. Время – столь жестокое и бескомпромиссное, сколь пассионарное и романтичное. Каждый участник тех уже далеких событий вынес из него что-то свое. Если выжил. Главный герой не выжил, не мог выжить. Автор «убил» его. Не мог у Шолохова в таком формате выжить подобного рода герои. Но убил, поместив его, что называется, в процесс искупления греха – верхом убегающие от казацкой погони Игнат Бодягин вместе с еще одним красноармейцем, спасают случайно найденного в снежной степи мальчика – отправляют того на лошади вдаль, а сами принимают неравный бой с восставшими.
У кино иной язык, нежели у литературы, поэтому рассказ был во многом переработан и дополнен новыми героями и событиями. Фатум Шолохова прост и понятен, увиден и пережит лично – братоубийственная Гражданская истерла в пыль не одну семью и не одних родителей с детьми разлучила навеки даже не смертью – взаимными проклятьями, заквашенными на конфликте новых идей и прежних ценностей. Но Шолохов даже в этом эскизе не мог не показать подвиг человека, в грязи и крови строившего новое, советское будущее.
В эпоху, когда советское – уже не будущее, а прошлое, многие произведения получают иную трактовку, иногда не менее духовно ценную.
В фильме, в отличие от литературной основы, главной героиней стала совесть, а не идея. Та совесть (фраза в начале фильма – «Семья, ведь!»), которая мучает Игната Бодягина за расстрел отца – ведь по сюжеты кино имен он отвечает за это решение. Та совесть, которая во время бегства от казаков рисует мираж знакомого уже, по фильму, мальчишки, одиноко стоящего в поле. И этот мираж, секундное промедление, стоило ему жизни.
Современному миру чужда жертва ради идеи. Но в нем еще остается шанс на обретение сызнова парадигмы родственных уз, которые, как смеем надеяться, когда-то станут актуальными не только в необходимости пристраивания на тёплое местечко, но и в самой непреходящей сути своей.
И эти полчаса экранного времени стоят того, чтобы посмотреть фильм «Продкомиссар». Теперь понятно – хоть и без денег (бюджет всего 500 долларов!), но молдавское кино продолжает жить. Хоть бы те, кто его делает, не пришлось уезжать за лучшей долей за границу.
Режиссер фильма «Продкомиссар» – Максим Баралюк, продюсеры Сергей Будич, Владислав Олейников, Яков Грибиненко, операторы Сергей Будич, Лилиан Гудумак, Юрий Андронаки, Максим Баралюк, монтаж Иван Мельник, Олег Арабаджи, композитор Руслан Лепатов. В ролях Яков Грибиненко, Евгений Богнибов, Станислав Биньковский, Богдан Хорохорин, Янис Акулов, Даниил Мунтян, Дмитрий Херсун, Роман Лавренцов, Лариса Горша, Татьяна Яковенко, Екатерина Браусова, Руслан Санду, Раду Попшой, Сергей Васильев. Львиная доля актерского состава, включая все главные роли, – хармелинцы, воспитанники прославленного худрука и главного режиссера Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» Юрия Хармелина. Аплодисменты ребятам и большое уважение Мастеру, воспитавшему новое поколение творцов!