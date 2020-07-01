Приднестровская проблема может быть решена во второй половине следующего года при существовании геополитического интереса со стороны крупных игроков.
Такое заявление сделал президент Игорь Додон в специальном выпуске передачи „Президент отвечает”, пишет ipn.md
По словам главы государства, положение в приднестровском вопросе может сдвинуться с мёртвой точки после выборов в США и других великих державах на геополитической сцене. Он полагает, что ситуация с урегулированием приднестровского конфликта получит шанс, когда появится на первых страницах повестки дня в геополитических дискуссиях великих сил.
„По-моему, геополитические игроки захотят показать в этом вопросе историю успеха. Я считаю, что это будет выгодно не только нам, но и американцам, россиянам и европейцам”, - добавил Игорь Додон.
Глава государства заявил, что за три с половиной года своего президентского мандата в его задачу входила попытка убедить крупных геополитических игроков в том, чтобы Молдова появилась в их повестке дня. Он обсуждал это с президентами Франции, России, а также с канцлером Германии.
„Я им говорил, включите в повестку дня решение приднестровской проблемы, в противном случае, если вы доверите это дело румынским братьям, тогда ясно, чем всё это закончится. Мне кажется, что им это не интересно”.
Игорь Додон признает, что его позиция по приднестровскому вопросу изменилась за последние три года, став более внимательной и сбалансированной. „Я не даром в 2017 году выступил с идеей сбалансированной внешней политики, потому что в 2015 году я был гораздо более категоричен в определенных политических вопросах. Но я понял, что для Молдовы именно сбалансированная позиция внешней и внутренней политики – единственное спасение. Если бы я не осознал этого для себя, мы бы не сформировали коалицию с Майей Санду”, - сказал президент.
В связи с этим Игорь Додон заявил, что урегулирование приднестровского конфликта станет одной из главных задач, которые он сам поставит перед собой, если решит баллотироваться на второй срок в качестве президента.