Военные корабли пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций. Утром в субботу в порт Одессы вошли пять кораблей постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2). Об этом сообщает korrespondent.net.
Около 7:00 ошвартовались на военно-морской базе Юг два корвета – румынский Контра-адмирал Себастиан и болгарский Бодрый. Позже в одесском порту ошвартовались фрегаты – испанский Alvarode Bazan, турецкий F243 Yildirim и румынский F222 Regina Maria.
Корабли НАТО пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций.
Напомним, 9 июля в Черное море вошли сразу две группы кораблей НАТО. Они пришли для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.
А 20 июля в акватории Черного моря стартовали двадцатые украинско-американские учения Sea Breeze. Катера ВМС Украины, морская охрана Госпогранслужбы и представители государств НАТО отработали стрельбу по скоростным малоразмерным целям. korrespondent.net