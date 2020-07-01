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В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

Военные корабли пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций.
Утром в субботу в порт Одессы вошли пять кораблей постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2). Об этом сообщает korrespondent.net.

Около 7:00 ошвартовались на военно-морской базе Юг два корвета – румынский Контра-адмирал Себастиан и болгарский Бодрый. Позже в одесском порту ошвартовались фрегаты – испанский Alvarode Bazan, турецкий F243 Yildirim и румынский F222 Regina Maria.

Корабли НАТО пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций.



В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

В Одессу зашли пять кораблей НАТО

Напомним, 9 июля в Черное море вошли сразу две группы кораблей НАТО. Они пришли для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.

А 20 июля в акватории Черного моря стартовали двадцатые украинско-американские учения Sea Breeze. Катера ВМС Украины, морская охрана Госпогранслужбы и представители государств НАТО отработали стрельбу по скоростным малоразмерным целям.
korrespondent.net
  • Вчера, 20:45
  • DTV
  • Просмотров: 35
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