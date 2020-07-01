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Купание в нетрезвом виде смертельно опасно

Купание в нетрезвом виде смертельно опасно

Купаясь в неустановленном месте в состоянии опьянения, утонул мужчина. Трагедия произошла сегодня днём в районе с. Незавертайловка.

Компания отдыхала на берегу Кучурганского водохранилища, недалеко от пограничного поста. Как сообщили очевидцы, мужчина и его приятель с супругой приехали на велосипедах. Сначала купались все. Позже семейная пара осталась на берегу, а их знакомый пошёл в воду, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Со слов женщины, она видела, как мужчина плывет обратно к берегу, но отвлеклась, после он пропал из виду. Очевидцы говорят, погибший был нетрезвым.

Тело 39-летнего сельчанина водолаз обнаружил на дне водоёма.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям в очередной раз предостерегает: купание в состоянии опьянении опасно для жизни!
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:54
  • DTV
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