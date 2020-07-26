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На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой

На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой

Власти района Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели карантин после того, как у местного жителя проявились симптомы бубонной чумы, сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, местный 39-летний житель ощутил симптомы заболевания после того, как съел мясо дикого сурка, которые часто становятся переносчиками инфекции. Мужчину положили в изолятор в местной больнице. С ним контактировали по меньшей мере девять человек, передает gazeta.ru

Ранее случаи заражения чумой в Монголии подтвердились в других населенных пунктах западной Монголии. В частности, от заболевания скончался 15-летний подросток по пути в реанимацию. За несколько дней до этого с друзьями он употреблял мясо сурка.

Позже российское посольство в Монголии заявило, что поводов для беспокойства для российских граждан быть не должно, так как власти страны предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения бубонной чумы.
gazeta.ru
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