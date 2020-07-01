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Британские власти увидели угрозу в испытаниях российского спутника-инспектора

Британские власти увидели угрозу в испытаниях российского спутника-инспектора

Британское правительство назвало Россию и Китай странами, которые якобы активно наращивают наступательные космические вооружения. С таким утверждением выступил в колонке, опубликованной в субботу на сайте газеты The Daily Telegraph, министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"На этой неделе провокационные испытания [по запуску] со спутника снаряда, имеющего характеристики вооружения, что угрожает мирному использованию космоса, напомнило нам об угрозе, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности", - написал министр. "Космос и наш доступ к нему имеют жизненно важное значение для нашего образа жизни. Но Россия не одинока. Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение, и обе страны наращивают свой потенциал во всем его многообразии", - утверждал министр.

"Такое поведение лишь подчеркивает важность проводимого в настоящий момент правительством обзора [приоритетов] в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества - самого масштабного и наиболее радикального с момента завершения холодной войны", - заметил Уоллес. О проведении такого обзора было объявлено вскоре после того, как королевство вышло из состава ЕС в ночь на 1 февраля. Он призван оценить "совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания". По информации газеты, о результатах этой работы премьер-министру страны Борису Джонсону должно быть доложено в 2021 году, передает tass.ru.

Ранее американские и британские официальные лица высказались "в связи с проведением Россией 15 июля испытаний космического аппарата, якобы обладающего оружейным потенциалом". В таком ключе, в частности, высказывались спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, командующий Космическими силами США Джон Рэймонд, заместитель госсекретаря США Кристофер Форд, глава Космического управления Минобороны Великобритании Харви Смит.

В ответ на это МИД РФ заявил, что проведенные Министерством обороны России испытания космического аппарата не создавали угрозы для других объектов в космосе и не нарушали принципов международного права. На Смоленской площади также подчеркнули, что представители США и Великобритании "вновь пытаются подать ситуацию в искаженном виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели".
tass.ru
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