Сегодня утром в Тирасполе по улице Карла Либкнехта в районе совхоз-техникума произошло ДТП. Троллейбус 19А «Бендеры - Тирасполь» въехал в железобетонную электроопору, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу МВД ПМР.
По словам водителя, ему стало плохо – «помутнело в глазах». В аварии никто не пострадал. У троллейбуса механические повреждения. Восстановления потребует железобетонный столб.
Водитель троллейбуса направлен в наркологию на медицинское освидетельствование. Предварительно он трезв.