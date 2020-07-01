Dnestr.TV

 
0

Президент Молдовы призвал поддержать конструкторов вертолетов из Криулян

Президент Молдовы призвал поддержать конструкторов вертолетов из Криулян

Президент Молдовы считает, что государство должно оказывать поддержку талантливым изобретателям, как например, авиаконструкторы, изобретавшие в частном ангаре в Криулянах детали для вертолетов.

Об этом Игорь Додон сообщил журналистам на пресс-конференции в своей резиденции, передает ipn.md

«Я считаю, что в Республике Молдова много сокрытых талантов. Мы должны им дать возможность проявить себя в легальном поле», — считает глава государства.

Глава государства уточнил, что даже лично к нему «подходили несколько экономических агентов, из экономического совета и спрашивали, как найти этих ребят [изобретающих детали для вертолетов]»?

«Если они (группа авиаконструкторов из Криулян – прим. IPN) в условиях «подвала» могут сделать такое, такое мы ищем очень! За факт, что нарушили законодательство – нужно ответить. Но таким талантам мы должны дать возможность проявить себя. И в этом смысле мы должны их поддержать», - сообщил президент Молдовы.

Ранее правоохранительные органы сообщили об обнаружении ангара в Криулянском районе, где производилась незаконная сборка вертолетов. В ответ на это, глава группы изобретателей, авиаконструктор Юрий Чебан ответил, что его соратники производили лишь «натурные модели фюзеляжей летательных аппаратов, на которых отрабатывались технические решения по созданию узлов и деталей вертолетов».

ipn.md
  • Сегодня, 18:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна