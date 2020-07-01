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Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу

Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу

Папа Римский Франциск приветствовал факт достижения договоренности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по вопросу дополнительных мер усиления "режима тишины".

б этом понтифик сообщил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает ТАСС.

"С удовлетворением узнал о новом соглашении в Донбассе, которое недавно было достигнуто в Минске членами трехсторонней контактной группы. Благодарю за этот жест доброй воли, который стал еще одним шагом во имя достижения мира на этой многострадальной земле. Молюсь, чтобы договоренности были реализованы, в том числе путем разоружения и разминирования территории", - сказал понтифик.

"Только так можно восстановить доверие и достичь примирения, столь ожидаемого народом", - добавил он.

На этой неделе контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло год спустя после того, как стороны 21 июля прошлого года после нескольких десятков попыток добиться прекращения огня объявили так называемое бессрочное перемирие. Но и оно продлилось недолго, вынудив стороны искать дополнительные механизмы соблюдения договоренности не стрелять. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе будут введены в действие 27 июля.
tass.ru
  • Сегодня, 18:12
  • DTV
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