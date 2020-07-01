Папа Римский Франциск приветствовал факт достижения договоренности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по вопросу дополнительных мер усиления "режима тишины".
б этом понтифик сообщил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает ТАСС.
"С удовлетворением узнал о новом соглашении в Донбассе, которое недавно было достигнуто в Минске членами трехсторонней контактной группы. Благодарю за этот жест доброй воли, который стал еще одним шагом во имя достижения мира на этой многострадальной земле. Молюсь, чтобы договоренности были реализованы, в том числе путем разоружения и разминирования территории", - сказал понтифик.
"Только так можно восстановить доверие и достичь примирения, столь ожидаемого народом", - добавил он.
На этой неделе контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло год спустя после того, как стороны 21 июля прошлого года после нескольких десятков попыток добиться прекращения огня объявили так называемое бессрочное перемирие. Но и оно продлилось недолго, вынудив стороны искать дополнительные механизмы соблюдения договоренности не стрелять. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе будут введены в действие 27 июля. tass.ru