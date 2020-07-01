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Самый дешевый бензин в Европе нашли в Люксембурге

Самый дешевый бензин в Европе нашли в Люксембурге

Рейтинг европейских стран с наиболее дешевым бензином возглавил Люксембург. Жители города-государства в среднем покупают около 3,2 тысячи литров бензина на зарплату, пишет РИА «Новости».

Люксембург занял первое место в рейтинге стран Европы с самым дешевым бензином, поскольку в стране зафиксировали относительно низкую стоимость топлива на фоне одних из самых высоких зарплат. В пятерку лидеров также вошли Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания, передает mir24.tv

Россия в этом списке заняла 20-е место между Чехией и Грецией: в среднем на зарплату гражданина можно купить 924 литра 95-го бензина. Замыкают рейтинг Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Жители этих стран могут приобрести не больше 700 литров топлива в месяц.

Отмечается, что для исследования использовали информацию о ценах на бензин с октановым числом 95 в странах Европы на май текущего года. Основной причиной высокой стоимости бензина эксперты называют высокие налоги на топливо.
mir24.tv
  • Сегодня, 08:01
  • DTV
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