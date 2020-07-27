27 июля с 00:01 на Украине начали действовать дополнительные меры по полному прекращению огня между ВСУ и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.
Новые договоренности по «поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта» были достигнуты 22 июля но переговорах контактной группы по Донбассу в минском формате, передает iz.ru
26 июля начальник управления народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что силы республики получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием. Военнослужащим народной милиции запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.
Аналогичный приказ получили силы народной милиции ЛНР. Во всех подразделениях прошел соответствующий инструктаж.
Также о принятии мер для прекращения огня объявили украинские силовики. Контроль за соблюдением перемирия на всех постах военных будут вести специально командированные военнослужащие, которые выполняли аналогичные задачи в миротворческих миссиях под эгидой ООН.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском формате, а также на встречах «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина). iz.ru