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Меры для полного прекращения огня вступили в силу в Донбассе

Меры для полного прекращения огня вступили в силу в Донбассе

27 июля с 00:01 на Украине начали действовать дополнительные меры по полному прекращению огня между ВСУ и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

Новые договоренности по «поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта» были достигнуты 22 июля но переговорах контактной группы по Донбассу в минском формате, передает iz.ru

26 июля начальник управления народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что силы республики получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием. Военнослужащим народной милиции запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Аналогичный приказ получили силы народной милиции ЛНР. Во всех подразделениях прошел соответствующий инструктаж.

Также о принятии мер для прекращения огня объявили украинские силовики. Контроль за соблюдением перемирия на всех постах военных будут вести специально командированные военнослужащие, которые выполняли аналогичные задачи в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском формате, а также на встречах «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина).
iz.ru
  • Сегодня, 08:03
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