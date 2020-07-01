В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 24 по 31 июля в Тирасполе проходит профилактическая операция «Внимание: велосипедист!» С водителями госавтоинспекторы проводят разъяснительную беседу и вручают памятки по правилам безопасности дорожного движения.
Под особым контролем велосипедисты не соблюдающие правила дорожного движения, а также севшие за руль в состоянии опьянения. Также сотрудники ГАИ выявляют двухколёсный транспорт без звуковых сигналов, фонарей, катафотов: переднего белого и заднего красного, светоотражающих элементов.
Особое внимание сотрудники милиции обращают и на детей и подростков, которые должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, пешеходным дорожкам, передает пресс-центр МВД ПМР.
Для сведения: за нарушения ПДД водителям двухколёсного транспорта грозит административная ответственность по статье 12.31 КоАП ПМР штраф в размере 92 рублей ПМР. В случае управления двухколёсным транспортом в состоянии опьянения админштраф составит 276 рублей ПМР.
Если ребенок, не достигший 14-летнего возраста, нарушает ПДД к административной ответственности привлекают родителей по статье 5.59 КоАП ПМР. Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей в размере от 92 до 368 рублей ПМР.