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«Внимание: велосипедист!»

«Внимание: велосипедист!»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 24 по 31 июля в Тирасполе проходит профилактическая операция «Внимание: велосипедист!» С водителями госавтоинспекторы проводят разъяснительную беседу и вручают памятки по правилам безопасности дорожного движения.

Под особым контролем велосипедисты не соблюдающие правила дорожного движения, а также севшие за руль в состоянии опьянения. Также сотрудники ГАИ выявляют двухколёсный транспорт без звуковых сигналов, фонарей, катафотов: переднего белого и заднего красного, светоотражающих элементов.

Особое внимание сотрудники милиции обращают и на детей и подростков, которые должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, пешеходным дорожкам, передает пресс-центр МВД ПМР.

Для сведения: за нарушения ПДД водителям двухколёсного транспорта грозит административная ответственность по статье 12.31 КоАП ПМР штраф в размере 92 рублей ПМР. В случае управления двухколёсным транспортом в состоянии опьянения админштраф составит 276 рублей ПМР.

Если ребенок, не достигший 14-летнего возраста, нарушает ПДД к административной ответственности привлекают родителей по статье 5.59 КоАП ПМР. Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей в размере от 92 до 368 рублей ПМР.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:05
  • DTV
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