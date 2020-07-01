На заседании Оперштаба озвучена официальная статистика. За время пандемии среди приднестровцев зафиксировано 1477 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования граждан COVID-19. Умерло 53 носителя вируса (летальность 3,6%), справились с болезнью 1256 человек (85% заразившихся). С момента выявления первого случая заболевания коронавирусом на лабораторное исследование направлено 18976 проб биоматериала жителей республики, за четыре дня, прошедших с предыдущего совещания, – 758. 29 из них – положительные. 40 человек, находящихся на лечении в приднестровских госпиталях, подтвердили, что более не являются носителями вируса.
Всего в двух COVID-стационарах Приднестровья находятся 170 инфицированных пациентов. 79 человек подозреваются в наличии вируса и ожидают результатов тестирования в условиях изоляции на площадках различных лечебных учреждений. Домашний карантин предписан 2424 гражданам. За четыре дня контролирующие органы осуществили свыше 2,5 тысяч проверочных посещений самоизолированных лиц. Проверяют и хозяйствующие субъекты. За отчетный период в результате пяти тысяч контрольных мероприятий выявлено 110 нарушений. Среди объектов, деятельность которых приостановлена, – магазины, кафе, парикмахерские, автомастерская. Полтора десятка нарушений санитарных норм и правил перевозки пассажиров зафиксировано в сфере общественного транспорта. Виновные привлечены к административной ответственности.
Установлены четкие требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим международные пассажирские перевозки. В республике зарегистрировано 25 приднестровских и 60 зарубежных юридических лиц, работающих в данном секторе. Для работы в условиях пандемии им необходимо иметь специальное разрешение, выданное Минэкономразвития ПМР. Для граждан, постоянно пользующихся услугами международного перевозчика, предлагается отменить обязательный двухнедельный карантин при въезде в республику – при наличии проездного билета, выданного АО «Автостанции Приднестровья», и в случае нахождения за пределами ПМР менее 12 часов. Освободить от самоизоляции предложено и водителей соответствующих транспортных средств, работающих на международных маршрутах. Разрешение Оперштаба на краткосрочный выезд не нужно. Получать его водители обязаны только в случае, если граждане, находящиеся в салоне, выезжают на срок больше 12 часов. Наличие списка пассажиров – обязательно. Об изменении регламента необходимо своевременно проинформировать иностранных перевозчиков, отметил Вадим Красносельский. Говорили сегодня и о карантинных постах, установленных по периметру ПМР с целью обеспечения безопасности граждан Приднестровья и недопущения «импорта» коронавируса. Учитывая, что республика успешно справляется с пандемией и постепенно смягчает ограничения, их количество уже уменьшено вдвое. Чтобы сократить нагрузку на сотрудников органов государственной безопасности, принято решение провести ротацию кадров. Сейчас на карантинных постах находятся сотрудники приднестровской милиции. Они обеспечены ярко-красными нарукавными повязками с хорошо читаемой надписью «МВД. Карантин». Получено от штаба разрешение на проведение в населенных пунктах республики ярмарок выходного дня. Важно наличие достаточных для обеспечения безопасности площадей, подчеркнул Президент. Он проинформировал также, что крупные праздничные ярмарки будут организованы на местах и 2 сентября. В столице каждый район в нынешнем году свое подворье организовывать не будет. Это обусловлено карантинными обстоятельствами проведения Дня Республики. Оперштаб разрешил также посещение общественных бассейнов посетителями от трех лет. При этом отмечено, что поступают многочисленные запросы и от граждан пенсионного возраста, стремящихся к здоровому образу жизни и в докоронавирусных условиях на системной основе занимавшихся на любительском уровне водными видами спорта. Санэпидемслужбе предстоит решить, допустимо ли присутствие в бассейнах граждан старше 65 лет. На заседании Оперштаба говорили об ожидаемом возобновлении Россией с 1 августа авиасообщения, что приведет к увеличению количества граждан, прибывающих в Приднестровье. На сегодняшний день каждый въезжающий в республику обязан протестироваться на границе экспресс-методом либо, в случае отказа от тестирования, провести отведенное время в условиях домашней изоляции. Процедура экспресс-проверки на наличие COVID-19 проводится за счет приднестровского государства. Учитывая предстоящий рост пассажиропотока, нагрузка на республиканский бюджет заметно вырастет. Обеспечение безопасности приднестровского населения при смягчении ограничительных мер не должно стать непосильной ношей для госказны, отмечалось на совещании, сообщает пресс-служба Президента.
Предлагается новый, соответствующий реалиям, механизм. Прибывший из-за рубежа гражданин, не имеющий на руках действительной справки об отсутствии COVID-19, обязан в течение трех дней подтвердить, что не инфицирован коронавирусом. Тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) он делает за свой счет. В случае отрицательного результата анализа человек свободен в дальнейших передвижениях по территории республики. Если в организме обнаружен COVID-19, носитель инфекции помещается в коронавирусный госпиталь и проходит полный курс лечения за государственный счет. При отказе от тестирования – строгая контролируемая самоизоляция. Ее эффективную продолжительность предстоит утвердить главному санитарному врачу. Регламент прорабатывается. Он вступит в силу с 1 августа.
На заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения вируса обсудили вопросы, связанные с доплатами работникам сферы здравоохранения, задействованным в антикоронавирусной деятельности. Речь шла о том, что размер финансового поощрения должен зависеть от уровня риска.
Предложено выделить три категории медучреждений. Персоналу госпиталей второго уровня – COVID-стационаров, а также службы скорой медицинской помощи и коронавирусных лабораторий отнесен к категории с наибольшим риском заболевания – доплаты составят 100%. Сотрудники медучреждений первого уровня, в которых находятся пациенты, подозреваемые в инфицировании и ожидающие результатов лабораторного исследования биоматериала, а также медработники, собирающие пробы для проведения анализа, и врачи-эпидемиологи СЭС будут, согласно обсуждаемому проекту, получать надбавки к окладу в размере 75%. Стационары третьего уровня – больницы, в которых временно изолированы граждане, завершившие лечение COVID-19, но находящиеся под наблюдением медиков, отнесены к наименее опасным с точки зрения вероятности инфицирования сотрудников, потому размер доплат предложено установить в половинном размере по сравнению с выплатами сотрудникам непосредственно инфекционных госпиталей.
Минздраву и санэпидемслужбе поручено к 1 августа детально проработать предлагаемый механизм. president.gospmr.org