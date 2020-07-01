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В Украине появилась новая авиакомпания - СМИ

В Украине появилась новая авиакомпания - СМИ

Компания Bees Airline еще в феврале собиралась заявить о себе, однако ситуация с карантином помешала этому.

В Украине появилась новая авиакомпания под названием Bees Airline (Биз Эйрлайн). Об этом пишет The Page со ссылкой на источник на рынке.

По данным издания, официальным владельцем компании является Сергей Смирный, однако, по слухам, настоящим является владелец Tez Tour.

"Собеседник пояснил, что по турфирмой сначала стоял российский капитал. Однако сейчас это франчайзинговая сеть, которой в Украине владеет Сергей Буртин, брат совладельца Tez Tour Александра Буртина", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что Bees Airline еще в феврале собиралась заявить о себе, но из-за пандемии этого не произошло, пишет korrespondent.net.

Кроме того, компания хочет взять два Boeing 737 800, которые ранее были в лизинге МАУ и вернулись к своим владельцам за карантина.

"Возможно, Bees Airline связана и с увольнением и.о. гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого. По информации источника из авиаотрасли, Хайнацький собирался идти еще в марте. Однако его уволили за то, что он участвовал в организации работы другой компании", - пишет The Page.

Ранее новый руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что увольнение бывшего главы компании Евгения Хайнацкого вызвано тем, что он "принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика".
korrespondent.net
  • Вчера, 17:47
  • DTV
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