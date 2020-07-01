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„Шериф” сохраняет лидерство в Национальном дивизионе

„Шериф” сохраняет лидерство в Национальном дивизионе

„Шериф” по-прежнему лидирует в Национальном дивизионе, набрав максимально возможное количество очков. В матче с „Динамо-Авто” тираспольчане одержали шестую свою победу, со счётом 6:0.

Абанг сделал хет-трик, свои имена в список бомбардиров также внесли Уилсон, Кастанеда и Н'Диайе, передаёт ipn.md

Хотя „Шериф” и победил соперника со счётом 6:0, после матча главный тренер Зоран Зекич раскритиковал своих подопечных. „Я доволен результатом, но не игрой. С такой дисциплиной в еврокубках нам делать нечего”, - заявил наставник „Шерифа”.

„Мне нечего комментировать. Вероятно, мы не успели восстановиться после матча со „Сфынтул Георге”. В первом тайме получили травмы двое наших защитников”, - рассказал, в свою очередь, второй тренер „Динамо-Авто” Александр Камальдинов.

Сегодня вечером состоятся последние две встречи в рамках шестого тура: „Сфынтул Георге” – ФК „Флорешть” и „Зимбру” – „Милсами”.
ipn.md
  • Вчера, 17:56
  • DTV
  • Просмотров: 31
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