„Шериф” по-прежнему лидирует в Национальном дивизионе, набрав максимально возможное количество очков. В матче с „Динамо-Авто” тираспольчане одержали шестую свою победу, со счётом 6:0.
Абанг сделал хет-трик, свои имена в список бомбардиров также внесли Уилсон, Кастанеда и Н'Диайе, передаёт ipn.md
Хотя „Шериф” и победил соперника со счётом 6:0, после матча главный тренер Зоран Зекич раскритиковал своих подопечных. „Я доволен результатом, но не игрой. С такой дисциплиной в еврокубках нам делать нечего”, - заявил наставник „Шерифа”.
„Мне нечего комментировать. Вероятно, мы не успели восстановиться после матча со „Сфынтул Георге”. В первом тайме получили травмы двое наших защитников”, - рассказал, в свою очередь, второй тренер „Динамо-Авто” Александр Камальдинов.
Сегодня вечером состоятся последние две встречи в рамках шестого тура: „Сфынтул Георге” – ФК „Флорешть” и „Зимбру” – „Милсами”. ipn.md