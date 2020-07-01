Вице-премьер Станислав Касап провел координационное совещание с участием представителей министерств сельского хозяйства, внутренних дел и юстиции. Главная тема обсуждения – борьба с карантинным сорняком, амброзией полыннолистной.
Государство проводит планомерную работу по предупреждению распространения завезенного сорняка. Так, регулярно разрабатывается план борьбы с карантинным растением, а по поручению Президента проводятся внеплановые контрольные мероприятия по выявлению очагов произрастания амброзии. С прошлого года государство закупает пестициды для обработки мест произрастания сорняка в городах и районах республики, пишет пресс-служба Правительства.
Кроме того, ежегодно увеличиваются обследуемые площади. В 2020 году полномочиями в сфере надзора и контроля над исполнением мероприятий по борьбе с амброзией дополнительно наделили министерство сельского хозяйства. Отныне ведомство осуществляет контрольные мероприятия на всех землях сельхоз назначения, а это 227,5 тыс. гектар.
Всего Минсельхоз с 6 по 24 июля провел 439 внеплановых проверок и выявил 17 нарушений. По мнению главы ведомства Ефимия Коваля, ситуация – контролируемая.
Служба Государственного надзора провела за месяц 103 контрольных мероприятия, охватив 348 га площадей. Составлено всего 3 протокола. Как сообщила Начальник Службы Госнадзора Валентина Устенко, засорённость составила 1,3%. Отметив при этом, что данный показатель в 2020 году меньше, чем в прошлом.
«Нужно отдать должное нашим людям. Они нас слышат и реагируют в случае выявления очагов произрастания амброзии на их территории», - добавила она.
Также положительно оценили взаимодействие с органами местной власти. В каждом городе и районе определены лица, отвечающие за борьбу с карантинным сорняком, что облегчает работу и повышает ее эффективность.
С мая органами внутренних дел составлено 83 протокола об административных правонарушениях и направлено на комиссию 4 предписания.
Как отметила министр юстиции Александра Тумба, в этом году примененный подход существенно отличается от стандартных мер по борьбе с амброзией, расписанных общими фразами.
«Сейчас были четко прописаны пределы ответственности и землепользователей, и меры, разграничивающие компетенцию органов государственной власти и должностных лиц. Это принесет исключительно положительный результат», - заключила министр.
Положительно на борьбу с карантинным сорняком влияет и мониторинг социальных сетей, и интернет ресурсов, в которых часто появляется информация об обнаружении очагов произрастания амброзии полыннолистной. Все участники встречи говорили о работе и в данном направлении.
Напомним, при обнаружении карантинного сорняка на подведомственной территории составляется протокол и выносится предписание. По окончанию срока, обозначенного в предписании, проводится повторная проверка.
Среди мер воздействия – наложение штрафных санкций. Для физических лиц – 25-150 РУ МЗП, должностных лиц – 100-500 РУ МЗП, индивидуальных предпринимателей – 150-300 РУ МЗП, юридических лиц – 300-1000 РУ МЗП. gov-pmr.org