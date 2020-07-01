Меры государственной поддержки для граждан и бизнеса, введённые Законом ПМР от 10 апреля 2020 г. № 61-З-VI в связи с установлением чрезвычайного положения, продолжают действовать и после отмены в республике ЧП на время карантинных ограничений. ГТК напоминает, в числе принятых комплексных мероприятий предусмотрен ряд упрощений в таможенной сфере.
Так, во изменение норм Таможенного кодекса ПМР на период ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции:
- на основании заявления декларанта срок действия таможенной процедуры временного ввоза, предусмотренный пунктом 1 статьи 93 Таможенного кодекса ПМР с учетом срока продления и (или) определенный Правительством Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с пунктом 2 статьи 93 Таможенного кодекса, может быть продлен таможенным органом на более длительный срок — на период в пределах 1 года. Напомним, в соответствии с пунктом 1 статьи 93 ТК ПМР предельный срок временного ввоза составляет 4 года и может быть продлен на 1 год исходя из целей и обстоятельств ввоза.
- таможенная процедура временного ввоза до истечения срока действия может быть завершена помещением временно ввезённых товаров под таможенные процедуры, применимые в отношении иностранных товаров, кроме таможенного транзита, без их фактического вывоза с таможенной территории ПМР;
- временно ввезенные транспортные средства для личного пользования могут быть помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления без их фактического вывоза с таможенной территории ПМР.
Также в период карантина в целях снижения административной нагрузки на бизнес:
- до 1 сентября 2020 г. отменены требования по оформлению и получению фитосанитарного сертификата на экспортируемую продукцию, произведенную на территории ПМР, и импортного карантинного разрешения на продукцию, ввозимую в ПМР (во изменение норм Закона ПМР «О фитосанитарном карантине»);
- органы государственной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), не инициируют проведение плановых контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, за исключением плановых мероприятий по контролю (надзору), приостановленных на период действия чрезвычайного положения в ПМР (во изменение норм Закона ПМР «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)»).
Напомним, что ограничительные мероприятия (карантин) по предотвращению распространения на территории ПМР коронавирусной инфекции установлены Постановлением Правительства ПМР от 15 июня 2020 г. №209 с 16 июня с.г. и будут действовать до особого распоряжения. customs.gospmr.org