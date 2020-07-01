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Почти 70% украинцев сочли, что страна идет в неправильном направлении

Почти 70% украинцев сочли, что страна идет в неправильном направлении

19% украинцев считают, что в целом дела на Украине идут в правильном направлении, и 68% придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-20 июля.

Более 60% опрошенных считают, что экономическое положение Украины ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% респондентов отметили улучшение, передает interfax.ru

В то же время настроения относительно будущего более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация на Украине улучшится, 35% полагают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения. Однако в долгосрочной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%).

Причину возможного экономического кризиса 57% опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя 26% считают, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса, а 8% - что причиной упадка станет война в Донбассе. В ходе опроса, который проходил в июне, месяцем ранее, такие ответы давали 53%, 32% и 6% опрошенных соответственно.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.
interfax.ru
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