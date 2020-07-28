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Население Молдовы стремительно сокращается: как стимулировать рождаемость

Население Молдовы стремительно сокращается: как стимулировать рождаемость

В Молдове многие молодые семьи ограничиваются одним ребенком. Каким образом можно мотивировать родителей заводить больше детей и тем самым выправить демографическую ситуацию в республике?

Невозможно представить полноценную семью без потомства. Во вновь созданной ячейке общества, первый ребенок, как правило, желанный, он является символом любви супругов и залогом продолжения рода.

Если для обеспечения своего первенца всем необходимым родители готовы пожертвовать многими ресурсами – финансовыми, временными и другими, то в момент, когда речь заходит о втором ребенке, ситуация становится неоднозначной. Многие семьи опасаются финансовых сложностей и того, что не смогут полноценно содержать двух и более детей, считает эксперт Валериу Сайнсус.

Кроме того, зачастую время вторых родов совпадает с тем периодом, когда женщина начинает активно делать карьеру. В этой ситуации она не всегда готова к тому, чтобы пожертвовать профессиональными достижениями в пользу пополнения семьи, передает sputnik.md.

"Политика государства в этом отношении должна быть направлена на то, чтобы компенсировать потери в зарплате реальными, повышенными пособиями на детей, которые покроют потребности не только новорожденного, но и матери, лишившейся привычной суммы дохода. Она должна быть уверена, что рождение второго ребенка не вызовет материальных сложностей, а финансовая безопасность и стабильность будут обеспечены", – подчеркнул демограф.

Сайнсус ссылается на практику других стран, в частности ЕС, где оба родителя занимаются воспитанием отпрысков, тогда как в Молдове это бремя, как правило, ложится на плечи женщины.

"В нашей стране длительность отпуска по уходу за ребенком для отцов ничтожно мала – всего 14 календарных дней. В этом случае, даже если женщина зарабатывает больше, она вынуждена отказаться от работы и заняться воспитанием новорожденного, а отец трудится. В итоге доходы семьи падают, тогда как именно сейчас ей необходимы повышенные ресурсы ", – отметил специалист.

Напомним, что по данным официальной статистики, население Молдовы по сравнению с 1992 годом сократилось на 1,3 миллиона жителей. В прошлом году был зафиксирован своеобразный антирекорд: количество новорожденных в республике стало самым низким за последние 170 лет.
sputnik.md

  • Сегодня, 08:49
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